珍珠奶茶不只在全球引起旋風，台灣的手搖飲店同樣一家開過一家，讓網友好奇如果遇到新品牌嘗鮮時，應該怎麼選才能降低踩雷的機率，結果許多人直言「純茶」類的品項通常較便宜，真的遇到不好喝的也不會太嘔。

鄉民「katiebu」今（13）日在PTT女板表示，最近發現一間新的飲料店，而她本人因為不喜歡會澀的茶，因此大多會先從奶茶的相關品項開始嘗試，「如果連奶茶都喝的到茶的澀味，就不會再嘗試其他了」，並好奇詢問「對於沒有買過的，會從什麼開始嘗試呢？」

網友紛紛給出建議，說「鮮奶茶+珍珠，一次測試」、「奶茶半糖去冰」、「烏龍綠半糖是不錯喝，看你要不要試」、「無糖鮮奶茶，喝不到茶味的就不會再喝」。

不過大部分的人則會選擇「純茶」，直言「純茶不好喝也才30、40元，比較不會嘔」、「純茶類微糖去冰，太澀直接永遠pass」、「茶類，連純茶都不好喝，其他我不敢想」、「無糖茶，茶底不好喝的其他不會想試」。