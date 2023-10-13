土耳其官媒報導，本週五（13）以色列戰機發起的空襲中，同時襲擊了加薩地區的12棟建築，這是空襲的一部分，以色列軍方在一份聲明中表示，數十架戰機襲擊了加薩地帶的目標，包括12棟多層建築，在1分鐘內全數被夷平，以色列聲稱這些建築物「包含哈瑪斯的資產」並補充說一共打擊了約750個屬於哈瑪斯和其他巴勒斯坦團體的目標。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）13日，以色列軍隊針對加薩走廊發動了持續而有力的軍事行動，這是對巴勒斯坦組織哈瑪斯突襲以色列領土的回應，加薩當局在多次聲明中表示，以色列的目標和空襲旨在驅逐居民離開住宅建築和社區。本週四（12）以色列通知聯合國需要在24小時內撤離加薩北部。

🇵🇸🇮🇱 Israel is currently carrying out a MASSIVE airstrike on Gaza. pic.twitter.com/yqi0zBzfue — Censored Men (@CensoredMen) October 12, 2023

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）本週四（12）晚間的一份聲明中表示，以色列軍方通知聯合國「加薩走廊北部人口應在接下來的24小時內移動到加薩南部。」衝突始於上週六，當時哈馬斯發動了代號為「阿克薩洪水行動」的襲擊，包括數千枚火箭攻擊以及陸地、海上和空中的滲透進入以色列，造成大量軍民死傷。

哈瑪斯表示，這次行動是對以色列佔領的東耶路撒冷的阿克薩清真寺遭襲擊以及以色列對巴勒斯坦人日益加劇的暴力行為的報復。隨後，以色列軍方發動了代號為「鐵劍行動」的行動，針對加薩地帶內的哈瑪斯目標展開進攻。

以色列的回應還包括切斷加薩的水電、燃料供應，進一步惡化了自2007年以來一直受到嚴重封鎖的地區的生活條件。加薩圍困地帶遭受以色列襲擊的巴勒斯坦人死亡人數已升至1,537人，加薩地區衛生部在星期四宣布。聲明指出，死者包括500名兒童和276名婦女，另有6,612人受傷。