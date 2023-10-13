因應離岸風電發展，提升台灣海域船舶航行安全，交通部航港局以2.68億元經費打造智慧航安監控船舶「航港1號」，由中信造船廠承造，預計下周二（10／17）下水，明年3月交船，投入巡視離岸風場任務。

航港局說明，2020年報院核定新建造1艘智慧航安監控船舶「航港1號」，總經費共2.68億元，經過財團法人船舶暨海洋產業研發中心於2021年10月中完成基本設計，並由中信造船廠承造，去年8月底開工、同年12月安放龍骨，預計於今年10月17日下水，明年3月交船。

航港局長葉協隆指出，「航港1號」總長40公尺、寬7.8公尺、總噸位273，為1艘配有衛星通訊、攝影監控、AR擴增實境、夜視偵蒐以及雷達污油偵測系統的高科技智慧航安監控船舶。

葉協隆說，「航港1號」除提供智慧航安資訊平台現場即時畫面，監控行經彰化風場周邊海域船舶動態，將航政監理公權力充分延伸至風場海域；海事案件發生時，也能將各種海上異常違規或海事案件情形即時通報給智慧航安資訊平台。

葉協隆表示，台灣海峽是全球最忙碌的海域之一，由於氣候海象因素，使得航行環境相當複雜，造成不少船隻發生海事意外，「航港1號」將運用程式運算及先進科技設備，獲取多元數據及影像，提升海事事故即時完整的資訊掌握。

航港局指出，為維護台灣海域航行安全，支持離岸風電產業發展，以「航港1號」作為風場及海上安全保障的前進指揮所，將協助現場指揮官快速研判海難應處方式，提升人員救護、油汙防治、貨物保全、船舶移除等海事任務效率。