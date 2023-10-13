蕭敬騰（右）受邀擔任癌症關懷大使，日前與癌童拍攝公益廣告。（癌症關懷基金會提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）6月向經紀人女友Summer求婚成功，上月與團隊們遠赴挪威錄製新專輯、拍攝MV，也在社群曬出多張與Summer甜蜜合照，閃瞎眾人。他近期正忙籌備新專輯，預計在12月發片，更將在23日受邀到上海出席「第三屆旺旺孝親獎頒獎典禮」，工作行程滿檔，個性溫暖的他，日前仍抽空做公益獻愛，首度擔任癌症關懷大使，還與癌童一起拍攝公益短片。

老蕭向來自我要求很高，在拍攝前，特地在私下努力學習相關知識，在現場更成為暖心大哥哥，只見他與癌童小榆兒玩畫畫猜謎，另一位癌童小東視老蕭為偶像，尤其喜歡老蕭熱門歌曲〈阿飛的小蝴蝶〉，小東雖然很害羞但仍鼓起勇氣當場唱給老蕭聽，讓老蕭當下超驚喜。

老蕭與小東在現場開心暢聊，還發現彼此共同興趣都是籃球、撞球，老蕭打趣說：「打撞球要小心，因為會有抬頭紋。」用笑話逗笑大家。當拍攝收工後，老蕭坦言，很難想像，面前活潑樂觀的2位癌童，過去承受著劇痛的癌症治療，「大家看到的是我幫助了他們，但小小年紀罹癌的他們，仍對人生保持積極的態度，給我更多啟發及正能量，透過這次的拍攝，我也更加尊敬所有努力與疾病對抗的病友，真心祝福所有癌友都能獲得妥善的治療及照顧，恢復健康。」