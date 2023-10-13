台北市消防局許志敏副局長特別利用會議空檔赴東京都總務局總合防災部，拜會危機管理監原田智総。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局許志敏副局長特別利用會議空檔赴東京都總務局總合防災部，拜會危機管理監原田智総。（圖／北市消防局提供）

日本東京都舉辦之「2023危機管理網會議」，今（13）日進入最後一天的行程，台北市消防局許志敏副局長特別利用會議空檔赴東京都總務局總合防災部，拜會危機管理監原田智総，會中分享災害防救經驗及討論深化兩市危機管理交流，共同提升城市危機管理與災害應變能力。

消防局表示，台北市與東京都歷年透過危機管理網有多項合作交流，本次拜會除感謝東京都邀請台北市參加本年度綜合防災演練，並強固台北市與東京都之友誼。雙方深入探討城市所面臨共同防災議題及策略，及明年台北市主辦危機管理網人員移地訓練與城市網(CityNet)災害小組研討會等，達成相互派員交流合作之共識，期能共同提升災害應變能力。

近年極端氣候災害不斷增加，颱風、強降雨及極端高溫災害日益嚴重，考驗災害應變人員能力；消防局指出，通過兩市間持續訊息交流，有助於加強城市之間的危機管理合作。原田智総危機管理監特別提及今年恰逢日本關東大地震100周年，東京都政府訂有「東京強韌計畫」專案，將加強災害發生時的防救災業務計畫，規劃東京都的地域防災計畫及持續防災訓練，樂見未來雙方在防災領域合作能夠取得實質的成果。

台北市將持續與危機管理網會員城市建立良好合作關係，期在防災領域尋求突破，強化區域合作模式，進而建構一個宜居、永續、耐災韌性城市。