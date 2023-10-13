孫可芳鍾瑶酒吧上演精彩女女吻。（時創影業提供）

由時創影業製作，簡嫚書、賴雅妍和孫可芳主演的的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》，堪稱今年「情感流動」最複雜的台劇，本週不僅上演楊宥欣（紀培慧飾演）主動求吻羅政浩（邱勝翊飾演），連孫可芳和鍾瑶也上演女女吻，十分精彩。

《沒有你依然燦爛》劇情錯綜複雜，江以晴（簡嫚書飾演）為調查亡夫羅政浩的死亡之謎，到疑似亡夫生前的交往對象楊宥欣的公司任職。本週劇情走向高潮，將交代楊宥欣與羅政浩的過往情事。

劇情回溯到羅政浩江以晴分手時期，曾與楊宥欣短暫交往，為了追求心儀對象羅政浩，楊宥欣主動示愛獻吻，拍攝此幕時，紀培慧笑說：「我很緊張，導致當天中午有點吃不下午餐的便當。」邱勝翊對於她竟會因為吻戲害羞相當吃驚。

紀培慧在劇中對工作對愛情都相當積極主動，戲外她說：「我滿積極追愛的，但目前工作上心情比較佛。」紀培慧透露自己喜歡告白，遇到喜歡的人一般都會滿直接的表現出來。她甜笑說：「若我喜歡的人處於單身狀態，但心有所屬的情況下，我還是會為自己再努力一次，說不定因此他就會喜歡上我了也說不定啊。」

紀培慧自曝內心是充滿粉紅泡泡的戀愛腦類型，感情中容易為愛瘋狂的她曾與交往一個月的男友移居美國，她事後回想：「當時與男友其實還只是約會階段而已，對方看我那陣子心情比較低落就問我要不要換個環境試試看，我也沒多想就答應了。現在回頭去看，覺得自己未免也太大膽了吧，畢竟才認識沒多久，似乎有些危險，好險他真的是個善良的好人沒有把我賣掉。」

除了紀培慧和邱勝翊上演吻戲，《沒有你依然燦爛》中感情複雜的四角戀金若希（孫可芳飾演）、邱世健（邱凱偉飾演）、趙彗星（鍾瑶飾演）和盧慕雲（陳璽安飾演），前面兩者是離婚夫妻，後面兩者婚姻貌合神離。

劇中邱世健和趙彗星有情愫火花，盧慕雲和金若希也因為小孩有著聯繫，但趙彗星在不知道彼此的關係下，與金若希越走越近，前面集數播出時有觀眾猜測兩人會不會有女女戀情？釋出的劇照中鍾瑶酒後主動吻了孫可芳，拍攝這場戲時可能是太過投入，鍾瑶鼻涕竟然黏在孫可芳臉上，孫可芳邊擦臉邊笑說：「好浪漫！」，這場邱凱偉意外撞見的吻戲，讓四人關係更加複雜，直逼本週劇情高潮亮點。

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV、NETFLIX一次上架2集，隔週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋上線播出。