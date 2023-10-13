馬來西亞朝野今天集會聲援巴勒斯坦，大批群眾身著馬來傳統服裝、肩披巴勒斯坦國旗，揮舞著「恢復巴勒斯坦自由」與「馬來西亞與巴勒斯坦人同在」布條，高喊口號抗議，並焚燒以色列國旗。

巴勒斯坦駐大馬大使館今天中午舉辦「與巴勒斯坦人民團結在一起」活動，巴勒斯坦駐大馬大使華立德（Walid Abu Ali）說，他們要對國際社會的沉默表達抗議，並要求國際社會保護加薩地區正在遭受攻擊的巴勒斯坦人民，巴勒斯坦人民現在正受到災難性的苦痛。

華立德並感謝馬來西亞國家元首、政府與人民，一直在國際論壇和各個層面支持巴勒斯坦的權利，並希望巴勒斯坦人民戰勝以色列的日子將會到來。

團結青年組織（Perpaduan Youth）也在祈禱會後發起支持和聲援加薩和巴勒斯坦人集會，數百名馬來西亞與巴勒斯坦人共同聚集國家清真寺（Masjid Negara）。大馬東方日報等媒體報導，估計有約300人參與。

集會群眾在下午1時50分發表演說，高喊口號，並揮舞著旗幟，抗議以色列的軍事行動，造成大批無辜民眾傷亡，特別是許多孩童命喪衝突砲火，迄今逾千人傷亡。

包括前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）、國民聯盟（Perikatan Nasional）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、伊斯蘭黨（PAS）署理主席端依布拉欣（Tuan Ibrahim Tuan Man）、青年及體育部副部長阿當阿里（Adam Adli）、國民聯盟土著團結黨（PPBM）國會議員袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）、民主行動社青團長俞利文均出席今天集會，共同聲援巴勒斯坦人。

馬哈地發表演說呼籲集會群眾共同為巴勒斯坦人祈禱。

今天集會現場有人用稻草搭起人形架子，焚燒以色列國旗，大批群眾看到熊熊火焰，紛紛鼓掌叫好，甚至有群眾還在火勢熄滅後，憤怒踩踏地面焚燒不完全的國旗。

此外，還有大批民眾邊騎車邊揮舞巴勒斯坦國旗，從國家清真寺集會現場呼嘯而過，表達對巴勒斯坦的支持。

馬來西亞警方出動警力戒護維持秩序，集會照常進行並約在下午3時30分落幕，沒有發生暴力事件。