中市劉男去年10月間凌晨與同事小美在某貨櫃屋市集卸貨，趁機強制性交得逞，事後，劉載她返家又起淫念，下車前再伸狼手猥褻，小美拒推、下車逃離，幸逃狼口。劉到案坦承犯行，辯稱，再猥褻是想試試她有無意願嘿咻；法官以劉取得和解、已獲原諒，依強制性交罪判1年10月，緩刑4年，可上訴。

劉男去年10月25日凌晨4時許，與小美在中市某貨櫃屋市集卸貨，見現場人煙稀少、有機可趁，強吻小美猥褻，不顧她抗拒，強脫衣褲性交得逞，小美遭侵犯後，哭求要回家。

劉開車載小美返家，凌晨5時許抵達她住處，在小美下車前又起淫意，再伸鹹豬手猥褻，所幸，小美猛力推開，迅速下車逃離，返家告知丈夫及友人，報警處理。

劉在法庭坦承犯行，並指稱，對小美強制性交後，載她回家，再次猥褻的動機是想再試試她有沒有意願性交。法官以劉在密接時間強制性交既遂及未遂，認定為接續犯，以強制性交罪1次論處。

法官審酌，劉與小美為同事關係，一時衝動犯案，犯後坦承犯行，與被害人達成和解，被害人同意不追究刑事責任及予以緩刑，劉應知所警惕，依強制性交罪判刑1年10月，宣告緩刑4年，緩刑期間交付管束，向公庫支付8萬元、提供80小時義務勞務及接受法治教育2場次。