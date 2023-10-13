中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛就近期涉軍問題發佈消息，被問美國太空部隊已在內部討論與中國設立聯繫熱線，以避免出現太空危機。美國太空軍司令更稱直接溝通管道對緩和緊張有益。對此，張曉剛則回應，據瞭解兩國航天部門之間有溝通的管道，有關情況請向相關部門瞭解。

此外，日本防衛大臣訪美期間，美方稱期待與日建立強有力的合作關係，共同推進美日同盟關係，雙方還重申維護印太地區和台海和平穩定的重要性。美方更稱美國對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土包括釣魚島。張曉剛則指出，中方一貫主張，有關國家間防務安全合作不應針對第三方，更不應損害地區和平穩定。

他說，需要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。無論美日說什麼、做什麼，都改變不了這鐵一般的事實，都撼動不了中方維護國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。