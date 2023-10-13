中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在13日召開的2023年第3季金融統計數據新聞發佈會上表示，降低存量房貸利率工作已基本接近尾聲。從9月25日到10月1日實施的首周，有98.5％符合條件的首套存量房貸利率完成下調，合計4973萬筆共21.7兆元人民幣，調整後的加權平均利率為4.27％，平均降幅0.73個百分點。

對於其他還需借款人提供證明材料、銀行予以認定的情況，主要銀行也將在1個月內完成調整。

根據人行與國家金融監督管理總局8月31日發佈的《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，從9月25日起，存量首套住房商業性個人性住房貸款的借款人可向金融機構提出申請，由金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。

根據第一財經引述鄒瀾13日會上表示，存量房貸利率調整顯著影響整個合同期限的利息支出，預計此項措施的效應將持續發揮，並逐漸惠及整個經濟運行。