2024總統大選「藍白合」即將在明日舉行首次幕僚面對面會談，民眾黨總統參選人柯文哲今(13日)接受《TVBS戰情室》主持人錢怡君專訪，將於明晚播出。錢怡君今在臉書搶先曝光專訪內容，柯文哲表示，唯一勝選可能是柯當正、藍推副，還說「我會贏，且大贏」。

柯文哲今日預錄《TVBS戰情室》專訪，其中也談及藍白合的重要議題。節目主持人錢怡君也在臉書提前透露專訪內容。錢怡君表示，柯文哲談藍白合：「1.相信數字和科學。2.放心，二十天之後就會有結果。3.唯一勝選可能柯當正的、藍推副手。4.延續第3點， 柯：我會贏，且大贏。」

另據《TVBS新聞網》報導，錢怡君問「藍白合勝利方程式」，柯文哲表示，看過這幾個月各種組合的民調，如果一對一對決，勝率最高就是「柯當正的、民調輸的一方推薦副手」。柯文哲也強調，10月底就是藍白合底線，後續還有找副手等事情，藍白合就是相信、尊重民調數字，直言「時間接近大家頭腦會清楚，不會合也要大家心甘情願，用數字說明，願賭服輸。」