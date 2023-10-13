南投縣環保局長李易書說，日月潭設置3處水盒子，監控pH、溫度、導電度、溶氧等，當不肖業者偷排廢汙水。（楊靜茹攝）

南投縣環保局長李易書（左）說，日月潭環潭公路上設置6處空氣品質微型感測器，監控空氣品質。（楊靜茹攝）

南投縣環保局13日在朝霧碼頭舉行記者會，正式公告日月潭11月1日起成為縣內第1個空氣品質維護區，除加强移動汙染源管制，同時也公告實施日月潭加嚴放流水標準，採用4項智慧監控設備，全天監控日月潭空氣、噪音及水質等，達到環境清淨永續。

南投縣環保局長李易書主持「日月監測·淨潭〝遊〞感·水陸空智慧監控」記者會，魚池鄉長劉啟帆、南投縣議員黃世芳等人共同響應環境清淨永續，會中公開抽出「綠遊日月潭 循環減塑讚」循環杯活動3名大獎得主，各獲得1台高級運動小折，藉此鼓勵綠色旅遊。

李易書說，日月潭不僅是南投縣地標，更是世界知名旅遊勝地，為了維護自然環境品質，除公告日月潭為空氣品質維護區(簡稱空維區)，實施「加嚴」日月潭放流水標準外，並設置2組聲音照相噪音車輛稽查設備，維護潭區空品、噪音及水的品質，利用智慧型全天監控日月潭環境，非以開罰為目的，透過行政管制提升環境，提供遊客更佳的旅遊體驗。

南投縣環保局表示，未來將24小時管制「出廠滿2年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄」及「出廠滿5年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格」等車輛禁止進入環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線），違規車輛將以車牌辨識系統取締。

另外，環潭公路上設置6處空氣品質微型感測器，監控空氣中的懸浮微粒(PM)、揮發性有機物(VOC)、溫溼度及一氧化氮(NO)。在水質方面設置3處水盒子，監控pH、溫度、導電度、溶氧等，當不肖業者偷排廢汙水時，可透過監控設備瞭解現況，啟動應變機制。