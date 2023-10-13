進口雞蛋爭議不斷，有立委揭露中央畜產會五筆冷凍蛋液進口，都沒有公開招標，違反政府採購法，侯友宜競選辦公室對此表示，公共工程委員會已認證「冷凍蛋液適用採購法」，既然罪證確鑿，審計部就應速予查明，否則就有包庇護航之嫌。而先前農業部以專案進口雞蛋，同樣也是跳過政府採購法，因而產生圖利爭議。民進黨政府屢屢無視採購法規定，究竟量身訂做的巧門是為誰而開？賴清德主席應該出來面對。

對於進口蛋液繞過採購法，審計部審計長陳瑞敏昨回應確實「存有爭議」，須先釐清是否為「生鮮農漁產品」，最快三個月內調查完畢。侯辦表示，工程會公文已清楚表示「冷凍蛋液」及「冷凍蛋黃」因經冷凍處理，「非屬生鮮農漁產品，適用採購法」，已直接打臉審計部說法，更證實畜產會就是刻意偷偷摸摸，迴避採購法，不敢公開招標，難道又是為了護航誰的利益？

侯辦指出，今年台灣發生缺蛋危機，農委會以「專案進口」雞蛋來因應，卻沒有依照或參考政府採購法的程序，才會發生資本額50萬的超思公司，可以由政府補助1.7億元，進口近9000萬顆巴西雞蛋的疑似弊案。而此次又有中央畜產會五筆冷凍蛋液進口，全都沒有公開招標，明顯違反政府採購法。如此黑箱採購，啟人疑竇，圖利爭議更不曾斷過。難道民進黨政府是視政府採購法如無物嗎？

侯辦提到，針對國民黨團今質疑行政院未定時召開食安會報，行政院長陳建仁今受訪時推稱是不實指控，並說上任後3月與7月舉行過兩次，但根據「行政院食品安全會報設置要點」指出，「本會報每三個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議」。而進口蛋爭議從九月延燒到現在，甚至引發全國食安風暴，難道這還不是「必要」狀況？行政院連最基本的食安會報都不願加開處理，陳建仁無視人民的食安與健康，根本是怠忽職守，愧對國人。