台北關表示，國際間互相承認AEO程序為比對雙方相關法規及驗證基準、進行雙邊聯合驗證、簽署互相承認協議（MRA）及履行協議內容等四個階段。透過雙方海關互相承認對方AEO的驗證結果，給予對方AEO出口業者便捷通關等優惠措施。

采鈺科技位於新竹科學園區，專門從事半導體晶圓級光學代工製造，主要業務分為影像感測器及微型光學元件，提供彩色濾光膜、微透鏡、光學薄膜、超穎表面（開發中）等製程服務，終端產品涵蓋消費性電子、車用感測、安防感測等，是全球少數能同時提供光學設計和半導體製程整合的廠商。

該公司秉持以服務客戶為導向的核心價值，於100年6月3日即取得安全認證優質企業（AEO）認證資格並於本年完成AEO每三年應辦的校正作業，未來亦將持續強化供應鏈及物流安全管理，以提升公司企業形象與競爭力。

台北關表示，跨國互相承認AEO資格，使貨物可享在進口國快速通關優惠待遇，目前我國已和美國、以色列、新加坡、韓國、澳洲、日本、印度、紐西蘭完成AEO相互承認協議之簽署。未來仍將積極推行與其他主要貿易夥伴國家洽簽優質企業（AEO）跨國相互承認協議，以協助企業拓展出口外銷。