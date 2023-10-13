今年杭州亞運中華隊滑輪溜冰國手黃玉霖，在男子3000公尺接力賽以0.01秒逆轉提早慶祝的南韓選手鄭喆元，成功摘金。如今全運會熱鬧開戰，相同劇本再度上演，但苦主則換成黃玉霖，高雄選手、黃玉霖亞運接力賽隊友趙祖政在1000公尺爭先賽決賽終點前率先劈腿壓線，以0.03秒逆轉黃玉霖，趙祖政分別以0.01、0.03秒之差連奪亞運、全運會金牌，共進帳330萬元，也被大家開玩笑稱是「最大贏家」。

趙祖政表示，比賽結束得知奪金後，並沒有多想什麼，就是平常比賽勝負的感覺，衝線當下也沒有想說要特別創造「亞運翻版」，只是在最後終點前想拚一把，當下他跟黃玉霖的距離也很近，他覺得黃玉霖沒有提早慶祝，只是腳可能沒有伸得那麼出去而已，就是剛好差那麼一點。

賽後他有跟黃玉霖相互簡單祝賀、鼓勵，其他也沒多說什麼，因為他們在滑輪溜冰1000公尺項目本來就是經常在競爭的對手，雙方都互有輸贏，所以賽後也是平常心，沒有特別激動，只是這次雙方差距比較微小而已。

趙祖政以0.01秒之差奪亞運金牌獲獎金300萬，隨後再以0.03秒之差奪全運會金牌，共進帳330萬元，被大家開玩笑稱是「最大贏家」。對此，趙祖政謙虛表示，其實滑輪溜冰就是0點多秒決勝負的項目，他沒有多想獎金部分的事情，上場就是拿出全力表現，結果奪得金牌拿到獎金當然很開心。

教練劉昱伸表示，其實準備亞運這2年大家都過得很辛苦，選手們收到不錯成果，分常替他們開心，至於這次全運會，其實趙祖政、黃玉霖實力都差不多，他們也都剛從亞運回來，身體狀態都有比較疲累一些，真的就是拚最後衝線那一下而已，真的相當驚險，這也可以看到大家都互相競爭、互相進步。

除了趙祖政以外，高雄滑輪溜冰代表隊又傳佳績，男子組1萬公尺記點淘汰賽選手陳彥成以16分05秒587、得分26分的成績擊敗其他縣市好手，再為高雄市代表隊多添一金。