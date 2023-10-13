大陸一名艾姓男子，日前無意間翻出前女友送的生日禮物後，他便準備將相框中的相片拿出來。沒想到當他翻開相框才發現，前女友竟寫下「艾先生生日快樂，娶我吧！」他這才知道原來女友是想跟他往下一步發展的，讓他感到相當遺憾。

根據《今日頭條》報導，大陸遼寧一名艾姓男子，日前翻出前女友送他的生日禮物，而他當時準備將照片取出。沒想到當他翻開相框後，竟發現一張前女友的手寫紙條，上面寫著「艾先生生日快樂，娶我吧！」讓他相當驚訝。

艾男表示，他與前女友相戀多年，不過當時收到這個禮物時，他並未認真翻開相框仔細看，之後2個人就在一次大吵中分手，前女友便去了另一個遙遠的城市，2人再也沒有聯絡。艾男也透露，自己看到這些字後瞬間淚如雨下，心如刀絞，不過他也知道，2人再也回不去了，只能遺憾錯過。

消息一出也引起網友討論，紛紛留言表示「過期的彩票，金額再大也對兌換不了」、「當初要是足夠愛，又怎麼會留遺憾呢」、「一輩子的憾事，永久的苦澀回憶」、「失去了就不會再回來，一定要切記珍惜眼前的人」。

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