內政部今（13）日發布今年第二季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為130.80，較去年同期增5.51％，為近十季最小的漲勢。

內政部表示，全國住宅價格指數之年增率，自去年Q2高點10.27％，已連續四季下滑，房價漲勢收斂。

內政部指出，觀察近年房價趨勢，今年第二季房市受到平均地權條例修法持續發酵等因素影響，短期炒作受到明顯抑制。

全國建物買賣登記戶數較去年同季86,026戶降至本季74,651戶，減少13.22％，內政部分析，市場交易回歸自住需求，整體市況呈「量縮價格微漲」。

在六都住宅價格指數部分，本季指數均較上季微幅上漲。但從年增率趨勢觀察，六都房價均呈現漲勢收斂趨緩情形，其中以台北市年增率1.37％最低，高雄市下修情形最為明顯，自去年第3季高點14.14％，降至本季4.46％。

內政部表示，受國外內經濟成長走緩，央行溫和升息及平均地權條例修法等因素，買方趨向保守觀望，最近四季房價漲勢明顯趨緩，交易量縮。

不過，因房貸利率仍處於低檔，且在自住需求支持下，目前市場呈現量縮價格微幅變動的盤整修正型態。