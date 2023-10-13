大陸一名老婦人養育了7名子女，辛苦了半輩子後將年輕時買的13套房子其中的12套分給子女，自己卻住在最小的房子生活。未料，幾個子女卻因為房產吵得你死我活，甚至把無法自理的母親丟著不管，直到小女兒看不下去後告上法院，事情才得以解決。

綜合陸媒報導，北京一名方姓老婦人自幼過著無憂慮的生活，大學畢業後透過家人的關係在一間薪水不錯的公司上班，還在同間公司認識了丈夫；2人婚後生了7名孩子，一心想著這些孩子可以讓自己在晚年後安心養老照顧她。

不過隨著子女出生，家中經濟狀況瞬間變調，於是夫妻倆辭掉工作，靠著熟人帶領下從商，一年內也很順利地賺到一桶金，順勢改善家中經濟狀況。方老婦人賺錢後買了13套房，接著將其中的12套分給4名兒子，而3個女兒就添置嫁妝風光出嫁。

晚年後2人逐漸力不從心，加上生意不好做，因此就決定退休待在最小的房子生活，而7名子女逢節假日就會上門探望2老。未料，方老婦人的丈夫在一次體檢中檢查出重病，因此花了所有積蓄治療，最後仍在60歲那年離世，而大兒子與大女兒也相繼在意外和生病過世。

方老婦人在經歷喪夫又喪兒喪女之痛後，從此性格怪異，寧願躲在家裡也不願意外出與他人交流，兒女也因為母親變得如此怪異再也不願意登門拜訪，子女的不孝她其實都看在眼裡，只是啞巴吃黃蓮有苦難言。

不幸的是，方老婦人在83歲那年腦中風癱瘓，又喪失自裡能力，經過兄妹5人討論後決定由3位兒子輪流照顧母親，可沒想到除了第一個月之外，兒子們竟開始找各種理由把癱瘓在家的母親丟著不顧。

子女如此不孝的行為讓村幹部再也看不下去，因此親自上門向3名兒子瞭解，其中二兒子又因身體不舒服為由拒絕照顧母親，而其他2個兒子則以「二哥不去他們也不去」拒絕，表示大家都是拿三套房，憑什麼他們當冤大頭。

村幹部事後找到二女兒，她向村幹部解釋母親名下的房產準備拆除，且會分到200萬人民幣（約新台幣882萬）賠償金，而哥哥與弟弟在知道此事後才願意贍養母親，且為了杜絕姊妹3人分產，還囂張嗆聲不准她們以照顧母親的幌子試圖分一杯羹。

小女兒見哥哥們惡劣行徑後，一怒之下將3人告上法院，指控他們遺棄母親，除了不照料母親晚年外，還不讓3位女兒接手；經過法院處理後，兄妹5人願意在庭外和解，年邁的老母親由5人輪流照顧，至於房產賠償金將由5名子女平分。事後方老婦人表示，相當後悔沒有將12套房平均分配給7名子女，要不是小女兒的孝心他可能會活活被餓死。

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