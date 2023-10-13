美國國會任命的一個跨黨派委員會發表一份報告表示，美國必須擴大軍力，加強與盟國的關係並加速推進核武器現代化專案，為可能與俄羅斯和中國同時發生的戰爭做好準備。

《美國之音》引述《路透》報導說，具名「戰略態勢委員會」的這份報告是在美國和中國因台灣和其他問題造成關係緊張、與俄羅斯因侵烏戰爭而關係惡化之際發佈的。參與撰寫報告的高級官員沒有透露現有情報是否顯示中國和俄羅斯在核武器方面有任何合作，但他也表示：「我們擔心……他們之間可能會以某種方式進行最終協調，這會讓我們陷入兩場戰爭的局面。」

俄羅斯10月6日表示，俄羅斯議會將很快開會就撤回《全面禁止核子試驗條約》進行討論。軍事觀察家們認為，俄羅斯一旦撤回相關承諾，可能導致俄羅斯、美國和中國3個核大國恢復核子試驗，從而引發新一輪核武競賽的開始。自從1991年蘇聯解體之後，這3個大國都停止了核子試驗活動。

報導說，美國目前的國家安全戰略是「打贏」一場衝突，同時「威懾」另一場衝突。而戰略態勢委員會的最新報告將顛覆這一認知。此外，這份報告也和拜登政府目前的核武政策大相徑庭。拜登政府認為，美國目前的核武庫足以震懾俄羅斯和中國的聯合軍事力量。

剛退役的美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利今年3月在國會眾議院國防預算聽證會上曾表示，美國首次同時面對2個擁核大國的威脅。如果同時與俄羅斯和中國開戰，將會「非常艱難」，「不過與任何一方的戰爭既非不可避免，也不是迫在眉睫。」

報告表示，中國和俄羅斯的威脅將在2027年至2035年期間變得更加嚴重，因此「現在需要做出決定，以便讓國家做好準備」。

戰略態勢委員會是美國國會於2022年成立的，由6名民主黨人和6名共和黨人組成，其使命是評估美國國家安全面臨的威脅並對美國常規力量和核力量的變化提出建議。