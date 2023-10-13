2023年全國運動會將於10月21日至26日在台南市點燃戰火，高雄市代表隊近日最後衝刺，為了提振代表隊士氣，並關心選手近況及訓練情形，高雄市長陳其邁於13日在市府四維行政中心府前廣場舉行授旗儀式，以凝聚代表隊士氣，並爭取佳績。

代表台灣出戰杭州亞運的高雄選手，除了女子壘球外，還有滑輪溜冰男子3000公尺接力賽金牌陳彥成、趙祖政；棒球銀牌林子偉、廖俊凱；電子競技英雄聯盟銀牌蘇嘉祥、絕地求生M 銅牌蔡宬鍑；桌球男子雙打銅牌莊智淵、團體銅牌彭王維；射擊女子團體10公手槍銅牌吳佳穎、卡巴迪男子團體銅牌李浩瑋等37名高雄市籍選手參加為國爭光，高雄市籍亞運選手多數也將參加即將到來的全國運動會，帶領高雄市代表隊征戰台南。

陳其邁表示，高雄選手在杭州亞運期間都有非常傑出的表現，市府會作選手最佳後盾，幫助選手一步一步往上爬。高雄上屆全運會奪得45金，期許今年再創佳績奪得55面金牌，目前高雄選手在提前賽已獲得3金3銀2銅，相信選手絕對可勇往直前，順利奪金，高雄也一直致力於推動國民體育，持續提供選手優質選訓體育環境及建構職涯發展。

此次高雄市授旗代表為2022杭州亞運奪下壘球銅牌的林鳳珍、蘇奕璇及沈嘉玟，對於即將再戰全運會，他們紛紛表示，今天能代表接下市旗，很榮幸也是一份責任，將全力以赴，持續挑戰自己。

高市議長康裕成指出，他將帶領議會成員在賽事期間至台南為高雄選手加油，期許選手奪得佳績並預祝女子手球隊5連霸。