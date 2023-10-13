2024總統大選，在野陣營期盼具有高聲量的前高雄市長韓國瑜登高一呼，促成在野整合、政黨輪替的目標，韓國瑜今(13日)在臉書重磅宣布，高喊「下架民進黨」，並且廣邀朋友一同加入他的行列。對此，國民黨中常委、台北市議員徐弘庭用電影《食神》比喻藍白合，當瀨尿蝦、牛肉丸爭執不下時，韓國瑜就是跳出來說「爭什麼，摻在一起做成撒尿牛丸」的食神，大家都知道組合在一起能達成政黨輪替，但現在重點就像韓國瑜說的「放下名利」，只談怎麼組合才能往共同方向前進。

徐弘庭今(13日)在政論節目《大新聞大爆卦》先提到，前台南市議員謝龍介在節目中為藍白合卜卦，卻抽出「大凶」，他想到的是電影《哩咕哩咕新年財》中的台詞，「越爛的牌越要用心打，就跟人生一樣」，藍白合也是這樣。

而看到韓國瑜的發文，徐弘庭先感慨說，韓國瑜是非常有智慧的政治家，他一直認為藍白合缺少一位像「食神」的人物，在《食神》電影中，牛肉丸與瀨尿蝦吵架吵到翻掉，突然出現一句話：「爭什麼，摻在一起做成撒尿牛丸啊，笨蛋！」現在韓國瑜就在做這件事情。

「你們到底在爭甚麼阿！」徐弘庭直言，所有的看法都知道，只要組在一起，國家就會變得更安全、政體撥亂反正、做到政黨輪替，要怎麼做出一個1+1大於2的態勢才是應該討論的問題，但兩邊現在卻是拘泥於誰正誰副；難道瀨尿蝦跟牛肉丸在談判的時候，會說要辯論、幕僚先談3小時嗎？

徐弘庭說，韓國瑜連續幾天都在用一己之力敲響警鐘，去推動整合發生，韓也說名利未必是最重要的，國家的未來才是最重要，「肉眼看世界，全是名利；天眼看世界，無盡輪迴」，現在就要放下所有名利，只談怎麼合作才能往共同的方向前進。

徐弘庭說，大家都不要裝了，現在談很多東西其實都是為了以後的權力，那現在該讓的我們讓、該放可以放，重點是怎麼組合才能對大家都最有利。徐也坦言自己過去像是「柯黑議員」，但柯提出內閣制時他也認為國民黨應該釋出善意，因為合作是要改變。

徐弘庭強調，藍白合的第二階段更重要，就是要說服民眾，不是合了就會贏，價值才是選民投票的驅動力，不要以為兩個「人」的票可以黏成怎麼樣，民眾期待的是藍白合之後國家會往甚麼方向走，如果瀨尿蝦跟牛肉丸加在一起味道不行，那就垮了。