為期10天的「第28屆釜山影展」，今（13日）晚落幕。日本女神綾瀨遙日前也帶著新片現身影展，穿著白色長裙搭配紅唇的她，一出場就成為鎂光燈焦點，連後方站在梯子上的攝影師，都一個不留神跌倒，讓綾瀨遙嚇得瞪大眼睛，急忙關切對方狀況。

綾瀨遙與導演行定勳帶著新片《Revolver Lily》現身釜山影展宣傳，身穿白色長裙的綾瀨遙仙氣十足，舉手投足散發優雅氣質，未料卻發生了小插曲，官方攝影師似乎也被她的美貌所震懾，在梯子上拍照時沒站穩當眾慘摔，讓女神嚇出聲，趕緊轉身關心，一度想上前攙扶，導演行定勳立刻以幽默化解，笑說：「可能因為是動作片，特別展現了動作橋段」，讓全場哈哈大笑。

攝影師從梯子上跌落。（圖／翻攝自NEWSIS）

該片故事背景設定在1924年日本大正末期，綾瀨遙飾演一名間諜，不只得穿上100年前日本傳統服飾，光是髮型就要弄超過2小時，這也是她首度挑戰高強度的武打戲，開拍前花了很多時間進行特訓，除了動作戲外，也得增強體力，綾瀨遙笑稱因此體格變好，長了很多肌肉，不過因為是夏天拍攝，實在很辛苦，導演也大讚她的武打動作流暢。

38歲的綾瀨遙出道多年仍維持凍齡美貌，有演技又擁高顏值，讓她人氣居高不下，常在各種網路投票奪得冠軍，去年傳出閃婚佐藤健，雙方經紀公司都未出面回應，不過也有人認為不是真的，傳聞一度甚囂塵上。