上班族周一到周五、朝9晚5的日常生活，雖然能夠固定作息，但其他如銀行、保險等行業也都在相同的時間上班，若有事需要處理，就只能自行請假前往，讓網友難過的說特休都浪費在跑銀行跟保險公司上，引起討論。

鄉民「eulbos」今（13）日在PTT女板表示，先前到銀行準備開戶，結果排了一整個下午才排到，最近要退保險同樣無法在線上進行，一定要到現場才能處理，讓她感慨說「好難過，特休都浪費在跑銀行跟保險公司了」。

部分網友看完後反駁，認為「休假不就是用來辦事的嗎？」、「特休不就是這樣用嗎？為何是浪費？」但也有人力挺原PO， 喊「普遍認為特休就該這樣用的心態好感嘆…可憐台奴，根本無法好好休息」、「特休就是要去度假或休息呀，跑銀行當然浪費，覺得特休跑銀行正常的人是過得多辛苦呀」。

此外，還有人分享「台灣真的比不上大陸，很多銀行比照圖書館休日一，服務一般大眾，台灣銀行業死不進步就是這樣」、「外勤人員難得的福利，不用請特休就能在外面辦私事」、「去銀行抽個號碼牌就出去吃中餐，結果餐廳出菜超慢，我吃了快一個小時以為要跳號了，回到銀行發現還沒輪到我」。