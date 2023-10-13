美國媒體過去曾報導，早在2018年，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就做好長期對抗加薩地區，以徹底摧毀伊斯蘭激進組織哈瑪斯的能力。報導指出，雙方這樣強硬的對抗，掩蓋了哈瑪斯奇特的歷史背景，即這個組織能夠成長茁壯，是在以色列滋養下壯大，因為當時特拉維夫最主要的敵人是「巴勒斯坦解放組織」（PLO）及其已故領導人阿拉法特（Yasser Arafat）他們需要一股新的力量來抗衡巴解組織，因此從旁協助哈瑪斯的前身，慈善機構伊斯蘭團體「穆賈馬·伊斯蘭」（Mujama al-Islamiya）壯大。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、《華爾街日報》（Wallstreet Journal）過去專題報導以及色列高層回憶錄，2018年時尼坦雅胡就希望完全去軍事化巴勒斯坦，當時的首要目標是摧毀哈瑪斯的地下通道網絡。但是哈瑪斯是一個堅韌的組織，在戰時茁壯成長。當時一名哈瑪斯發言人表示，尼坦雅胡的「威脅不會嚇倒哈瑪斯或巴勒斯坦人」。

當時的激烈對抗，也掩蓋了哈瑪斯的奇特歷史。在某種程度上，他們應該必須感謝以色列存在。哈瑪斯成立於1988年，當時正值該組織第1次起義，後來因其反猶太主義和拒絕承認以色列國家的立場而聲名狼藉。

"Hamas was encouraged and really started by Isreal and the United States to counteract Yasser Arafat.”



🔊 - Ron Paul



Ron Paul explains the history of how America funds and props up these groups which later get out of control from their original purpose🚨🚨🚨 pic.twitter.com/0nUmrTi1Ur — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 9, 2023

但在更早之前，以色列當局積極地佈局促使哈瑪斯崛起。當時，以色列的主要敵人是已故的巴勒斯坦領導人阿拉法特（Yasser Arafat）「法塔赫黨」而該黨是「巴勒斯坦解放組織」的核心。

法塔赫黨是冷戰期間，世界各地上的游擊運動的典型代表，巴解組織時常進行暗殺和綁架，儘管被周遭的阿拉伯國家承認，但以色列視其為恐怖組織，並對他們的行動展開列殘酷的鎮壓。

加薩走廊當時與穆斯林兄弟會，與時任埃及總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）領導的世俗國家埃及有很大的不同，埃及也是穆斯林兄弟會組織為對手。1967年的以阿戰爭後，以色列失去了對加薩的控制，但也奪取了西岸。

埃及總統納瑟處決了兄弟會高層古特卜（Sayyid Qutb）而以色列人認為，古特卜在巴勒斯坦地區的追隨者，包括坐輪椅的雅新（Sheikh Ahmed Yassin），可以用來對抗阿拉法特，而他就是哈瑪斯組織創辦人。

13 yrs go, founder of the Islamic Resistance in Gaza, Sheik Ahmed Yassin, was assassinated by an #Israel|i AH-64 Apache as he left prayers. pic.twitter.com/Xu93pfKve4 — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 21, 2017

時間再往回推到2009年，1名上個世紀80年代在加薩工作的以色列官員接受《華爾街日報》採訪時表示：「當我回顧事件的連鎖時，我認為我們犯了一個錯誤，但當時沒有人考慮到可能的後果。」這篇專訪概述了以色列最初給予雅新等人的支持。

雅新廣泛建立了學校、診所、圖書館和幼兒園網絡。他還成立了伊斯蘭團體「穆賈馬·伊斯蘭」（Mujama al-Islamiya）以色列正式承認它為一個慈善機構，以色列還支持了加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）的建立，現在將其視為激進主義的溫床。這所大學是以色列戰機在2008-9年的「鉛球行動」（Operation Cast Lead]）中以軍首波空襲的目標之一。

80年代以色列加薩地區的軍政府首長——前少將伊茲哈克·賽格夫（Brig. Gen. Yitzhak Segev）也坦承，曾經協助資助巴勒斯坦伊斯蘭運動，原因是要對抗巴勒斯坦解放組織和法塔赫黨，這2個組織都由阿拉法特領導。

賽格夫甚至坦言：「以色列政府給了我預算，而軍政府也支持清真寺。」這是當時以色列政府為了對抗其他巴勒斯坦派系而幫助伊斯蘭組織的不為人知的一面。

雅新的「穆賈馬·伊斯蘭」團體最終成為了哈瑪斯，1984年，該組織隱藏的武器庫曝光後，以色列將雅新判處12年有期徒刑，但1年後他被釋放，以色列人當時可能更擔心其他敵人。

最終，情勢逆轉。在1993年奧斯陸協議（1993 Oslo accords）後，以色列正式承認「巴勒斯坦解放組織」並展開我們現在所知的和平進程，哈瑪斯搖身一變成為以色列人的死對頭。哈瑪斯拒絕接受以色列或放棄暴力，成為巴勒斯坦對以色列佔領的主要抵抗機構，遠遠超越宗教意識形態，這是其在巴勒斯坦人中持續受歡迎的主要原因。

There was a lot of hope in early 1990s.



Israel & Palestine had leaders who envisioned peace & signed the Oslo accords after years of secret negotiations.



Israeli PM Yitzhak Rabin & PLO leader Yasser Arafat with US Pres. Bill

Clinton.👇🏽



Two years later, Rabin was assassinated. pic.twitter.com/f8mBocMr6T — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) October 8, 2023

2004年，雅新在以色列空襲中死亡，2007年哈瑪斯打贏選戰，激怒了西方和法塔赫黨之後，哈瑪斯正式接管了加薩，導致以色列實行嚴格的封鎖，並開始一次又一次的衝突循環。

但正如美國華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）的中東專家米勒（Aaron David Miller）所觀察，一種奇怪的、相互依存的關係仍然存在。

以色列的鷹派政府，總是強調哈瑪斯的土製火箭構成安全威脅。米勒寫道，哈瑪斯依賴「一種根深蒂固於對抗和抵抗的意識形態和策略」。因此，他總結道，他們是「2個看起來無法共存的對手，顯然也不能沒有對方。」