高雄市多名基層衛生所長爆發出走潮，因不滿工作職場沒尊嚴、不認同對防疫措施等原因，至少有8區衛生所長離職出缺，公衛也有多人離職，堪稱是縣市合併以來，基層衛生所最大規模的人事異動，高市衛生局9月27日起在官網公告徵才資訊，但今(13日)已悄悄下架。離職所長不但抱怨「被下令投入防疫暫停門診，成民眾投訴箭靶」，還直言「登革熱防治只會噴藥，實在也沒多高招！」網友直酸「不給暖男面子想被出征嗎？」

根據《自由時報》報導，包括大樹、燕巢、田寮、甲仙、旗山、梓官、阿蓮和湖內等8區，這些原高縣的衛生所長都是由醫師兼任，由於位處偏遠，離職對地方高齡長輩就醫造成不便。所長私下抱怨出走原因，包括「對防疫措施不認同」、「疾管處長官公開會議不留顏面飆罵，工作職場沒尊嚴」、「業務量繁重、有增無減，LINE群組24小時交派任務」、「業務稍有延遲、差錯，動不動就要求寫報告、懲處」、「下令投入防疫暫停門診，衛生所成民眾投訴箭靶！」

基層衛生所人員表示，高市登革熱疫情持續延燒，每天新增1、20例確定病例，至12日已累計達761病例，一旦有病例個案發生地，從區公所、衛生所到清潔隊幾乎全員總動員，分工合作進行疫調、孳檢、噴藥等繁瑣防治工作，遇到拒絕配合孳檢、噴藥被開罰的民眾，甚至還要出動警力保護執勤人員的安全。各衛生所防疫早已焦頭爛額、人仰馬翻，衛生局還要抽調各所人力支援噴藥工作。

「不要說連假，連平常假日都沒得休！」基層衛生所公衛人員抱怨強調，新冠肺炎疫情期間，他們每天輪班支援衛生局防疫業務，偏鄉衛生所有群體醫療門診服務，有人在衛生局上完班後，還要趕回衛生所上班，苦不堪言。好不容易熬過新冠肺炎疫情，台南、高雄又爆發登革熱，「台南病例數破萬，衛生所人員都沒有高雄這樣操，高雄不少衛生所公衛人員疲於奔命紛紛陣亡，有人發病住院治療，撐不住壓力的乾脆辭職！」

出走的衛生所長透露，可以體會衛生局嚴加防治，但疾管處長官在防治會議上經常言語咄咄逼人，「罵單位主管像在罵小孩！」，連對非市府單位也是頤指氣使，完全不給人留點顏面，儼然成了「太上皇」單位，行徑十分跋扈囂張，「高市登革熱防治只會一味噴藥，實在也沒多高招！」對此，高市衛生局回應表示，防治是重中之重，但包括田寮、六龜、甲仙、那瑪夏、桃源、茂林區的偏鄉衛生所門診，沒有因登革熱停診。

PTT鄉民喊「wecare：」、「尊嚴也暖暖的」、「暖」、「民主防疫，是在哭？」、「抓到不愛台灣的同路人」、「高雄價值不夠嗎」、「綠色執政品質保證」、「高雄？那沒事了」、「每到選舉就有醫界出來力挺，怪自己吧」、「造謠，高雄人是幸福的」、「賴導提倡做功德」、「暖政猛於虎」、「死忠的投票還是自動歸隊，不重要」、「太過分了居然質疑黨」、「只會強制噴藥的政府」、「不給暖男面子是想被出征嗎？」