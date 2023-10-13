韓國男星朴修弘（又譯朴秀洪）是知名主持人，活躍於各大綜藝節目，怎料，2021年3月發現擔任他經紀人的親哥，將他30年來賺的血汗錢私吞，讓他大義滅親提告侵占。朴修弘與親哥官司打了2年，最近第8次開庭審判時，父母看不下去當眾爆料，抖出朴修弘過去私生活混亂，還要幫他清理用過的保險套，再次掀起韓網熱議。

綜合韓媒報導，朴修弘闖蕩演藝圈數十年，與母親出演節目《我家的熊孩子》，母子互動本讓外界稱羨，卻因為親哥哥私吞他財產一事鬧翻，朴修弘更在宣布結婚後，與朴家斷絕聯繫；而朴修弘與哥哥的官司今（13日）進行第8次開庭審判，沒想到兄弟恩怨讓父母看不下去，出面挺大兒子。

據悉，朴父在法庭上失控抖出朴修弘私生活混亂，直言30多年來替他處理大大小小的事情，沒料到他賺了錢就把家人當吸血鬼，「2021年對我們提訴訟後，把家門密碼改掉，之前他睡了女生後，都要我們幫他清理用過的保險套」；朴母更氣得把頭髮理光，頂著平頭憔悴現身。

不過，朴修弘的律師則立刻駁斥朴父說法，也指出朴修弘過去對哥哥唯一的要求，就是「不能讓母親站上法庭」，如今朴母還是為了大兒子出庭了。朴修弘2021年控訴親哥私吞他上百億韓元財產（約新台幣2.8億元），形容全家人是吸血鬼，他的保險死亡受益人甚至是哥哥一家人，讓他痛心與家人決裂。