梁云菲日前與男友放閃出席KID婚宴，她本周上Up直播節目《藝外爆紅》，與最正閨密謝荺姍直球對決酸民。梁云菲挺過前陣子外流片風波，侃侃而談，「一切都過去了，現在的自己很開心」，更笑稱希望不要再有任何意外發生。

梁云菲擁有34D傲人身材，因潛水運動結緣「最正閨密」謝荺姍，某次赴斯里蘭卡外海潛水差點魂斷異鄉，當時搭乘的船隻突然壞掉，因為距離陸地太遠手機已無任何訊號、船上的衛星電話也無法使用，只能無奈地等待路過船隻救援，船上又無任何遮蔽物，一行人在太陽下曝曬一整天，足足等了8個小時才獲救，謝荺姍回想當下慘況：「沒想到電影的劇情會真實上演。」梁云菲則形容：「都曬到起水泡，差點以為無法活著回來。」

她還分享與現任男友的戀愛趣事，男方在綠島經營民宿，某次她喝酒有點醉意，直接傳語音邀約男方來自己房間談心續攤，未料一個多小時後都等不到人，隔天才知道對方不小心睡著了，讓梁云菲覺得又氣又好笑，隨後緩頰：「其實他這樣蠻加分的，證明沒有想做趁人之為的行為！」