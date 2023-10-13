以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯持續激戰，以軍繼續轟炸加薩走廊，哈瑪斯也發射火箭彈；同時以軍不斷集結加薩邊境，地面戰爭一觸即發。前空軍副司令張延廷判斷，這兩天，以色列地面部隊就會進入加薩，開始血洗加薩。然後先占領屯墾再移民，最後就吃掉了。

張延廷今(13日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以色列是由北向南推進，向南壓縮，所以先對北邊做地毯式轟炸，坦克都已集結完畢，都在北邊、還有東邊。因為西邊是地中海，從北、東兩邊包圍向南推。

張延廷判斷，這兩天，以色列的地面部隊就會進入加薩，開始血洗加薩。然後佔領，恢復以前的狀況。先占領屯墾再移民，最後就吃掉了。

張延廷點出，因為加薩走廊的哈瑪斯政權經過以色列的狂轟濫炸，地表上的武力幾乎是殘破了，剩下的地道裡面。築地道去攻擊就比較困難，以色列把他們困住以後，加薩走廊沒有水、沒有食物、彈藥、藥品，會被困死在裡面。