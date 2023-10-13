2024總統大選「藍白合」將於明(14)日正式展開對話，由國民黨的侯辦執行長金溥聰與民眾黨的柯辦總幹事黃珊珊進行面對面磋商。中廣董事長、戰鬥藍領袖趙少康今也在臉書發表看法，提及「連宋合」後親民黨泡沫化的主因。對此，親民黨也發布3點聲明回應，反批親民黨助國民黨在2008年拿下執政、國會過半後，卻被藍營選後晾在一旁。

趙少康今在臉書發表對藍白合「黃金會」的看法，提到民眾黨的主談人黃珊珊當年堅守親民黨，對宋楚瑜主席忠心耿耿，顯然對親民黨的泡沫化點滴在心頭，不過當時的「連宋合」並沒錯，是輸給兩顆子彈，手上沒有執政資源的在野小黨本就艱難，加上宋楚瑜後來又被說是代表陳水扁訪問大陸、會見胡錦濤，讓親民黨進退失據，立委才一個個離開，導致泡沫化。而宋楚瑜兩次代表蔡英文參加APEC，就更令人不知所以了。

對此，親民黨發表3點聲明回應，第一，外界反感戰鬥藍的原因所在，永遠是「怯於外戰、只敢鬥藍」，只有他們可以去大陸進行溝通，而親民黨2005年讓陳水扁簽下「四不一沒有」，並說出「李登輝12年做不到的事他也做不到」，卻不能去大陸進行兩岸和解。

第二，親民黨指出，宋楚瑜兩度去APEC爭取國際參與空間，難道不是為全體台灣人民爭權益？難道又是只有他們能去？別人都不可以去？更何況2008年國親共組「國親政黨聯盟」，宋楚瑜把近40席現任親民黨立委全數帶回國民黨，是趙少康說的「一個個離開」嗎？親民黨立委也整批用國民黨名義投入選舉，親民黨未提名不分區立委爭取政黨票，而以國民黨名義提出不分區立委名單，讓國民黨在2008年總統暨立委選舉中拿下執政權，同時又有國會過半數的優勢，事後卻把親民黨晾在一旁。

第三，親民黨強調，宋楚瑜一再提醒勿操弄假民調影響合作，其實就是防止2000年總統大選的事件再度發生，而當時提給國民黨中央的民調裡面，是不是有「蓋離譜民調」以至於讓陳水扁當選？趙少康對此應該非常清楚。