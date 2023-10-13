中國的各大社群平台上，有1則貼文引起熱議，原PO在貼文中提到，某天前女友將4名與她發生過性關係的男生拉進1個群組，因為她懷孕了，但不知道小孩的父親是誰，並要求這4名男生平分墮胎費用。不過就有網友質疑這篇貼文的真實性，因為網友發現貼文中用的圖，在網路上出現過很多次，並搭配不同的故事。因此網友發文提醒其他人，不要輕易相信網路上的文章，也不要幫助有心人士散播謠言。

近日中國各大社群平台都出現1篇討論度極高的貼文，此貼文的原PO在文中指出，前女友是夜店女王的類型，1個月30天有29天都流連於夜店。某天前女友辦了1個聚會，有12名男性到場，到了聚會結束時，只最後剩下包括原PO共5名男性在場。後來原PO得知其他4人，也跟前女友發生過性關係，於是便提出了分手。

分手後，前女友將原PO與其他3個男生拉入群組，加上原PO共有5人在群組內。前女友在群組內表示，近期只和群組內這4名男性無套發生性關係，而她如今懷孕1個多月了，但不知道孩子的父親是誰，要求這4名男生「AA墮胎費」。

原PO也在貼文中哀嘆道「這哪是前女友，這是公車吧」、「搭公車還要被罰款」。而眾人雖在群組內對前女友冷嘲熱諷，但又擔心對方真的把孩子生下來，只好乖乖繳錢。

這篇貼文還附上了前女友的照片，還有驗孕棒、轉帳紀錄、聊天內容截圖等，看起來十分逼真，因此不少網友紛紛留言罵這名前女友。不過就有1位網名為「女孩不怕」的網友，發現這篇貼文中的前女友照片、驗孕棒照片，都在網路上出現過很多次了，並配上不同的故事，例如「女友未婚懷孕，我該怎麼辦？」、「我對象懷孕了，說孩子是我的，她才國中，她爸會殺了我的！」

更有人以這些照片發文自稱自己是富二代，國中時喜歡上1個女生，為她放棄重點高中，只為一路追隨。後來女生不小心懷孕，找他負責，經DNA檢測後發現小孩父親不是他。這名富二代為了報復，便帶女方到處遊玩，1個月消費了10萬多，然後把女方甩了。這名富二代還特意貼出了1張消費紀錄截圖，以證明故事的真實性。

不過這篇文章也遭網名為「女孩不怕」的網友提出質疑，指出「懷孕1個月能有胚胎？」、「剛墮胎能到處玩？」因此「女孩不怕」發文提醒大家，不要輕易相信這些網路文章，也不要幫助傳播這些文章，並在評論前保持冷靜，就能發現這些貼文漏洞百出。「女孩不怕」更表示「比起遲到的正義和真相，我更願意看到人們能在第1時間做出公正的判斷。」

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