法國北部城鎮阿拉斯一所公立中學，13日有人持刀闖入校園行凶。

法國北部一所公立學校周五（13日）發生持刀攻擊事件，至少造成1名教師死亡，1名教師輕傷，1名保全重傷，嫌犯已就逮。此案目前已交由反恐檢察官辦公室偵辦，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）趕赴現場了解情況。

綜合法媒《在地》（The Local）、英國廣播公司（BBC）、路透社報導，當地時間周五上午11時左右，一名年輕男子闖入法國北部城鎮阿拉斯（Arras）鬧區的岡貝塔中學（Gambetta High School）行凶，他曾就讀於這所學校。這座非工業化城市的居民4.1萬人，種族多元。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群媒體X發文表示，事件發生於當地時間上午11時左右，嫌犯已遭警方拘留。

BREAKING: Radical screaming Allahu Akbar attacks and stabs high school teacher to death in front of students in Arras, France pic.twitter.com/ovUxlgHoiA — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 13, 2023

一名學生向地方報《北方之聲》（La Voix du Nord）表示：「當時我們下課要去餐廳，就看到那個人拿著兩把刀工籍老師，老師身上有血。老師試圖讓他冷靜下來，同時保護我們、叫我們趕緊離開，我們一頭霧水但還是跑開了，其他人回到樓上。」

校園警鈴大作後，教職員與學生們趕緊把自己反鎖在教室辦公室保持安靜。該校哲學教師杜索（Martin Doussaut）餘悸猶存：「我們全都驚魂未定。」他也遭兇嫌追殺，後來把自己反鎖在一間教室而逃過一劫，毫髮未傷。

法國BFM電視台稱，嫌犯是年約20歲的車臣裔男子，他在行凶過程高喊「真主至大」（Allahu Akbar），他的哥哥也被捕。死者是法語老師，傷者包括一名體育老師、一名保全人員，保全傷勢嚴重。

法國北部小鎮發生校園持刀攻擊事件釀死傷。

網路流傳影片顯示，嫌犯闖入校園後有幾個人試圖上前制止，輪番以一把椅子抵擋攻擊，其中一人被嫌犯踢了好幾腳，另一人接過椅子繼續抵擋卻摔倒在地之後遭嫌犯猛刺。

案發現場已獲控制，傷者均非學生。警方消息人士說，嫌犯是出生於俄羅斯的車臣人，曾就讀岡貝塔中學，目前無法證實嫌犯行凶時是否喊了這句口號，但他名列與激進伊斯蘭主義有關的潛在風險人士觀察名單。另一名警方消息來源稱，目前尚無任何跡象顯示此案涉及加薩走廊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的衝突。

馬克宏周四才透過全國電視談話呼籲法國人團結，不要把以色列與哈瑪斯之間的衝突帶回家。警方呼籲民眾避免前往當地，也不要在網路傳播與此事有關的錯誤訊息。

近年法國成為伊斯蘭主義者攻擊的目標，最慘重的一起事件發生於2015年11月，有槍手與自殺炸彈客同時襲擊巴黎娛樂場所與咖啡館。2020年有一名教師遭車臣18歲穆斯林難民斬首，犯案動機是報復言論自由課堂使用了嘲笑伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。