加薩市地下有長達500公里的地下隧道。（示意圖／Shutterstock）

以巴衝突擴大，以色列軍方12日空襲敘利亞兩座機場，以軍也繼續轟炸加薩走廊，不斷集結兵力在加薩邊境，地面戰爭一觸即發。前海軍艦長黃征輝表示，加薩有這麼多地道，當年打地道，幾乎是鋪天蓋地打過去，殘忍度讓人很難接受；若以色列真的這樣做，伊斯蘭世界會不會集體站出來，如果土耳其、伊朗加入戰爭，以色列就有可能會敗。

針對以巴衝突，黃征輝今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他更關心未來會怎麼發展，最好的發展就是速戰速決，但能不能速戰速決很難講。以目前來講，黎巴嫩、敘利亞、約旦等其他幾個國家已經加入，這幾個都是小國家，軍事力量都不大，以色列一個就可以應付，而加薩走廊則像是關起門來打狗，基本上以色列目前不會失敗，可以控制這個局面。

黃征輝接著表示，不過，他看到一個消息，很擔心。加薩裡有這麼多地道，當年要去打地道，幾乎是鋪天蓋地打過去，這種殘忍度讓人很難接受。如果以色列真的這樣做，伊斯蘭世界會不會集體站出來，這可以看兩個指標︰土耳其軍力世界排名11、伊朗排名17，都是屬於強國；如果這兩國加入戰爭，基本上，以色列就沒辦法掌握優勢，可能會敗。這時美軍就會進來，因為附近的環境不適合航母作戰，萬一美航母被打沉，美國也有可能會敗。

黃征輝點出，伊斯蘭世界已不像以前那麼畏懼美國加以色列，以前美國、以色列加起來很強，但伊斯蘭世界有的國家會打不對稱作戰，像伊朗就有多少無人攻擊機，光要去打就很累。