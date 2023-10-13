北市警方統計2023年1月至8月，共發生573件投資詐欺案件，佔全般詐欺案件24％，財損金額更高達5.25億元，佔全般詐欺總財損數65％，足見投資詐欺已然成為近年來最猖獗的詐騙手法，北市刑警大隊為此邀請理財專家邱沁宜，拍攝識詐專訪，除了分享自己多次遭詐騙集團冒用的經驗，更從財經專業的角度，分析現代人在網路世界中，容易掉入詐騙陷阱的原因。

雙方對談提到，在假投資詐騙態樣中，又以「假冒名人」推薦投資標的，吸引民眾點擊廣告並加入line投資群組最為常見，利用假藉「知名藝人、財經專家、投資顧問」等人背書，降低民眾警覺，再以話術、假平台偽裝成投資獲利的假象，誘使被害人持續投入資金，再以各種理由拖延或拒絕出金之「養、套、殺」模式，藉此詐騙巨額款項。

邱沁宜在訪談中表示，藉此向觀眾說明假冒名人投資詐騙的手法特徵以及分辨技巧，同時也大方分享投資理財應培養的正確心態以及金融常識(完整影片可至youtube連結https：／／youtu.be／FkDXQky7QUs觀看)。

邱沁宜在影片中，也分享股神巴菲特的名言「投資最大的風險在於你不了解」，別讓一時的貪婪蒙蔽了你的雙眼，保持警覺，不隨意相信陌生人提供的投資機會，特別是號稱高回報。

北市警局也提醒，網路談錢必有詐，在進行投資前，應仔細確認對方的身份和信譽，最好向獨立專業人士尋求意見，切勿輕信社交媒體上的信息，以免成為詐騙的受害者。