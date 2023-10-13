經過向美國爭取，台積電已獲得美國授權准予在南京繼續營運，該公司對媒體表示，台積電將透過完成「經認證終端使用者」授權，申請可長期中國大陸營運的「無限期豁免」。

據《財聯社》報導，關於台積電已獲得美國授權相關資訊，台積電回應稱，「台積電已獲准於南京持續營運，台積電也正在申請在中國大陸營運的無限期豁免。此次基於美國商務部工業和安全局的建議，台積電預計將透過完成『經認證終端使用者』授權的申請程序取得無限期豁免。」

報導說，此舉標誌著，美國放寬了對晶片製造商在中國大陸經營的限制。

另據《快科技》報導，台積電在聲明中表示，美國商務部工業和安全局(BIS)建議台積電申請「經認證終端使用者」(VEU，Validated End-User)認證項目，該專案將允許該晶片製造商在沒有美國單獨批准的情況下供應晶片設備。

此前，韓國晶片製造商三星和SK海力士就被美國指定為「經認證終端使用者」，可無限期向其中國工廠供應美國晶片設備。

台積電明確表示，「我們預計會通過VEU流程獲得永久授權。」

該公司指出，在此之前他們並不需要申請VEU地位。台積電在另一份聲明中表示，公司已經獲得美國的批准，可在申請VEU地位的同時繼續運營南京工廠。