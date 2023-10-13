新竹市長高虹安被指控在立委任內涉嫌詐領助理費一案，日前遭檢方以貪污罪嫌起訴，出庭後高以無罪答辯。知名作家苦苓對此發文直呼「她就真的有罪啊！」還揚言若高虹安被判無罪，「以後就把自己的姓倒過來寫！」但網友挖出苦苓本名叫「王裕仁」，直酸「你倒過來寫沒差吧？」

苦苓針對高虹安被控涉貪案發文質疑，指出立委助理費是由立委向政府申報，再由政府直接匯入助理帳戶，過去高雄市前議長曾麗燕曾利用人頭助理申報，助理並未實際上班，她向政府申報5萬元匯入助理帳戶，然而她卻拿走3萬5，助理只領1萬5，這種行徑就是「詐取國家財物，有罪！」

「這百分之百就是詐取國家財物，有罪！」苦苓文末更撂下狠話表示：「如果高虹安結果被判無罪，以後我就把自己的姓倒過來寫！」

粉專「不演了新聞台」對此發文直呼「苦苓，本名王裕仁。」另一粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」也喊：你倒過來寫沒差吧？

網友表示「聽說他是旗人，王是漢姓，他的滿洲姓也是要倒過來寫的」、「『王』是完美的可以垂直或水平鏡射的字，就算是『苦』，至少也能水平鏡射，真是厲害」、「是要寫成這樣？卅」、「好心機喔」、「他們超會文字遊戲的」、「王倒過來還是王，後路都想好了！」