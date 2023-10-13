周興哲、周予天同遊巴黎，在當地開心騎腳踏車。（星空飛騰提供）

周興哲升格當新手爸爸後，好運連連，近來更是三喜臨門，日前與老婆趙岱新、哥哥周予天等人赴巴黎欣賞時裝周、享受當地美景，也將在20、21日首度於上海舉辦上萬人大型演唱會，預告在現場獻唱新單曲，及「周興哲Odyssey旅程世界巡迴演唱會」新加坡場宣布返場開唱，2場門票已完售，還緊急加位，期待與粉絲相見歡。

周興哲日前受精品品牌香奈兒（CHANEL）邀請，前進巴黎時裝週，更與南韓女團「BLACKPINK」Jennie等國際大咖同台看秀，當時適逢哥哥周予天30歲生日，他特地約哥哥同行遊巴黎，還事前預約巴黎最熱門的泰國餐廳，來為哥哥慶祝三十而立，讓哥哥內心很感動，他們還響應環保、健康，騎著單車暢遊巴黎，沿著塞納河畔漫遊、穿梭在巴黎巷道間，兄弟倆還在當地美景、充滿歷史的建築中拍攝時尚大片，造型相當帥氣時尚。

工作滿檔的周興哲將在下周唱進上海的梅賽德斯奔馳文化中心，為了上海站，這次打造新帥氣服裝，他將在上海站首場當天推出新單曲〈不喜歡沒有你的地方〉，這首歌是他在實境秀《光開門就很忙了》最後一集節目中獻給所有夥伴的歌，相當動人。

他將於11月重返「周興哲Odyssey旅程世界巡迴演唱會」的起點新加坡舉辦2場演唱會，但門票一開賣隨即售罄，不少粉絲熱情敲碗加場，但主辦單位精算座位後，宣布再加開位子，粗估共吸引24000名粉絲到場支持。