新北市議會第一審查會今(13)日進行城市外交相關專案報告，國民黨團與民進黨團針對新北市長侯友宜4月到新加坡考察一事戰火激烈，席間民進黨議員陳乃瑜竟當場開嗆國民黨議員戴湘儀是「花瓶」、「護航花瓶」。戴湘儀晚間也透露心聲「當下被氣到手都在抖」，但如果輕輕放下就是漠視女性被物化，沒有女性該接受這樣的歧視。戴也點名陳乃瑜應該為她的言論向女性道歉，身為民進黨主席的賴清德也應該對從政黨員的不當言論表態。

新北市議會城市外交專案報告，對於侯友宜4月出訪新加坡一事，秘書處長饒慶鈺表示因外交考量無法提供新加坡邀請參加博覽會的邀請函，民進黨團則認為不合理，國民黨則反批綠營刁難秘書處；席間陳乃瑜不滿戴湘儀發言，認為她為市政府護航，戴回應「我們沒有護航」，陳不滿道「你就是護航！拜託！你就是護航的花瓶！」，讓戴十分不滿「你沒有資格說我是花瓶！」雙方吵成一團。

戴湘儀晚間發布限時動態透露，「當下氣到手都在抖」；戴湘儀說，她可以開玩笑的說「反正不是第一次」，畢竟從一個民進黨女性議員口中說出花瓶兩個字也沒什麼，但如果按照她的個性輕輕放過，就是漠視女性再度被物化，就是漠視女權和性別平權，任何一個在職場的女性好朋友，都不該接受這樣的歧視與對待。

戴湘儀也在臉書發文表示心情很沉重，「我沒想到曾經是同業、現在是同事的民進黨議員陳乃瑜，會在議會殿堂上，直接用『花瓶』辱罵我」，在議會發言的過程中，國民兩黨議員發表各自立場和意見，但民進黨陳乃瑜議員卻口出惡言，甚至人身攻擊。

戴湘儀也點名，民進黨總統參選人賴清德上個月才說，他會提升女性的政策參與機會與勞動價值，讓每名女性自由、尊嚴追求夢想，民進黨也長期自詡為女權發聲、是性平的捍衛者，陳乃瑜議員不會不知道身為女性，在政治路上可能遭遇的物化與歧視！

戴湘儀也喊話，「我不會被打倒，我可以被批評，但全國女性都不應該受到這樣的歧視！」最後，希望陳乃瑜議員可以為她的言論向女性道歉，而身為民進黨主席的賴清德，也應該對從政黨員的不當言論表態。

許多藍營政治人物也都留言聲援，新北市議員呂家愷說，「沒道歉他連基本的人品都沒有，繼續讓人看不起」、新北市議員廖先翔也說「這種沒有性平觀念的話居然是從女性議員口中說出 難怪問政品質也如此低落…」新北市議員陳偉杰也表示「希望民進黨議員可以理性問政、就事論事，而不是人身攻擊、為反對而反對」、台北市議員徐巧芯也直接標註民進黨女權立委「呼叫范雲」。