約2480名法國計程車司機今天將發起新一輪訴訟，指控美國叫車服務巨擘Uber不公平競爭，求償約4億5500萬歐元（約新台幣154億元）。

法新社報導，Uber在法國營運至今12年來，已面臨多次法律挑戰。在最新一項訴訟中，他們要面對占全國8%的計程車司機。這些原告在9個協會與工會支持下，力爭戰勝法國Uber及Uber BV。

法國最高法院先前裁決認為Uber平台與其前員工存在從屬關係後，法國計程車司機發起這一訴訟。當時法院判定司機與該平台簽訂聘僱合約書，而非自由工作者的身分。

計程車司機代表堅稱：「Uber拒絕遵循法國勞動法和稅法，因此陷入不公平競爭。」

計程車司機辯護律師杜布克（Cedric Dubucq）表示，這些司機「打算證明Uber已建立一套將非法行為列為營運準則的制度，且在這個制度下，違法行為被用來作為踐踏市場、損害競爭的方式。」

這些計程車司機認為，他們每人每年損失高達9300歐元，因此欲向Uber索取賠償及利息，但Uber認為這些都毫無根據且「落伍過時」。

Uber發言人表示：「如今有超過3萬5000名計程車司機透過我們的應用程式（App）創造收入，而這一行為與那些想要繼續自立的司機和整個產業的利益產生衝突。」

在10月初另一起案件中，巴黎上訴法院裁定，Uber應賠償149名計程車司機，因為先前的UberPop App存有不公平競爭行為。