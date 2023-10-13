韓國首爾市內梨泰院一帶鬧區去年萬聖節活動爆發嚴重踩踏意外，首爾市政府今天表示，將在今年萬聖節前夕導入智慧人流檢測系統，透過監視器自動測量單位面積人數，通報可能發生意外地區。

首爾市政府今天發布新聞稿表示，市政府與市內各區政府共同選定71個預估可能出現密集人群的地區，在今年內安裝909個監視器，智慧人流檢測系統可透過分析監視器畫面，自動測量監測地區的單位面積人數，發現人群擁擠時，將通報區政府災難安全狀況室、首爾市政府與警消單位。

為提高災害應對效率，首爾市政府也將原本的災難安全狀況室升級為部門級單位，負責人數也從先前的11人增至20人，並與119狀況室系統完全即時連動，派遣資深消防專家駐守市政府狀況室，以迅速評估態勢，確保即時管理與應對緊急狀況。

首爾市內25個區政府也都建立24小時監測災難狀況的狀況室，將原本集中於值班辦公室的業務獨立，提高救災能力及專業能力；市政府與25個區政府今年4月首次聯合進行防災演習，相關單位每週都進行災害安全網路通訊演習，適用於各種災害的「災害應對基本手冊」也在7月完成製作、應用於各項演習中。

針對可能發生意外的實際現場，首爾市全面盤點市內商業設施及人潮密集地區的違章建築，共發現2611處可能危害民眾安全的違章建築，其中1728處已經採取改正措施，未改正者將進行強制罰款等行政措施。

預計可能在今年萬聖節期間聚集大量人潮的梨泰院等14個地區，首爾市規劃實施單向通行限制，並在容易堵塞的嚮導出入口部署安全管理人員，過度擁擠時可能關閉地鐵；首爾市與警消單位也將在25日於建大站一帶進行災難預防演習。