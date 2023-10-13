台北高等行政法院裁准在台北監獄設置投票所，以踐行憲法保障人民參政權，中選會主委李進勇今表明抗告。民眾黨總統參選人柯文哲今晚在臉書批評，再怎麼無能，也不該沒收人民參政權。柯說，李進勇的解釋是，受刑人投票時得脱下戒具、還有維安問題，「但我認為這根本是藉口，是行政機關的怠惰，剝奪人民權利，民主進步黨讓科技之島、東亞民主典範台灣，在擴大民主參與及公民權利發展的道路上，窒礙難行。

柯文哲說，台北監獄1名林姓受刑人，想在明年總統大選投下神聖一票，要求中選會和桃園市選委會，在北監設投票所卻遭到拒絕，決定提行政訴訟。而台北高等行政法院裁定，桃園市選委會在訴訟確定前，必須先在台北監獄內設立投票所。卻被中選會和桃園市選委會表示這根本窒礙難行 ，提起抗告。

柯文哲表示，中選會主委李進勇的解釋是，受刑人投票時得脱下戒具、還有維安問題。「但我認為這根本是藉口，是行政機關的怠惰，剝奪人民權利。」

柯文哲指出，其實早在2021年7月疫情嚴峻期間，台灣民眾黨就呼籲中選會參考美日韓投票辦法，當時民進黨團總召柯建銘說「不在籍投票 是講了30年的議題，應等下會期再討論專法」，阻擋在野黨提案討論；2021年10月中選會又用「訂定實施辦法、配套未完成」為由，宣布「四大公投不實施不在籍投票」。到了2022年，確診民眾仍無法投票，影響高達三十萬人，現在中選會又用「窒礙難行」當作說詞，侵害人民權利。

柯文哲強調，在野黨提出的不在籍投票修正草案 ，已經躺在立院多年，2021年李進勇曾承諾研擬建置電子系統；卻一拖再拖；相較於印尼、菲律賓等國移工，已經可以直接在台灣投票選舉總統、國會議員；愛沙尼亞線上投票比率更占總票數近半。

柯文哲說，「是民主進步黨讓科技之島、東亞民主典範台灣，在擴大民主參與及公民權利發展的道路上，窒礙難行。」