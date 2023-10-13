台南市13日有一場另類反賄選宣導，邀請「三味曲走唱團」與台南地檢署檢察官，透過唱歌、情境劇宣導反賄選保平安。（盧鴻毅提供／曹婷婷台南傳真）

距2024大選剩3個月，鑑於傳統反賄選宣導難以引起民眾共鳴，台南市政府政風處13日邀請由中正大學傳播系教授盧鴻毅、打擊樂講師陳玫君、吉他音樂老師李國賜3師組成的「三味曲走唱團」，以歌曲搭配台南地檢署檢察官情境劇演出，訴求讓阿公阿嬤聽了都能保平安，把硬梆梆的議題生活化，在場長輩被逗得開懷大笑，「金趣味，跟以前很不一樣！」

台南今天有一場另類反賄選活動「走找~你ㄟ歌聲」，三味曲走唱團全程以懷舊、知名歌曲搭配肢體帶動表演，搭配檢察官廖羽羚、翁逸玲以情境劇方式，讓在場長輩明白買票與賣票的法律責任，「你送的水果看起來真袂䆀，但是阮厝邊按呢賣票，已經予人掠去關，我毋敢收」，生動演出加上大家耳熟能詳的歌曲，阿公阿嬤們聽得津津有味，現場歡聲雷動。

台南地檢署主任檢察官王聖豪強調，大選將屆，查賄團隊必將全力以赴，秉持行政中立態度公正執法，防制賄選、暴力及其他不法因素介入影響選舉結果的任何不法作為。副市長趙卿惠表示，民主政治給人民自己做頭家的機會，每張選票都很珍貴，期待所有市民都能響應「反賄選、保平安」訴求，百工百業都能平平安安。

台南市政府政風處長高伯陽表示，以往反賄選都是制式用講的，很難引起共鳴，這次特別以樂團走唱方式與民同樂，相信能將反賄選宣導效果極大化，希望能提升年長者族群公民反賄選意識。