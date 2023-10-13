新北市1名楊姓男子，2021年4月間與朋友阿勝（化名）在租屋處喝酒，喝到隔天凌晨3時許，阿勝因不勝酒力醉倒地板上，楊男竟趁機對阿勝進行口交2次，案經士林地院審理，依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，楊男與阿勝2人是朋友，2021年4月3日晚間2人相約在楊男租屋處飲酒聊天，至翌日凌晨3時許，阿勝不勝酒力而躺臥在楊男租屋處地板上，楊男竟基於乘機性交之犯意，利用阿勝之不知抗拒之際，先徒手撫摸其陰莖，再將阿勝的褲子及內褲脫下，對阿勝進行口交，過程中阿勝驚醒，然因恐懼及遭受酒力影響而先選擇繼續裝睡，未讓楊男察覺。

直到阿勝自覺身體狀況已好轉而起身後，楊男即停止其口交行為。辦阿勝精神又因酒力而不知抗拒之際，被帶往楊男租屋處床鋪上後，在對他進行口交，阿勝再次驚醒，但仍因身體狀況及恐懼而選擇繼續裝睡，未讓楊男察覺。直至同日清晨5點54分，阿勝佯裝已睡醒之時，楊男才停止其口交行為。

阿勝審理時證稱，楊男當時半扶半拉將我帶到床上坐著，我藉口說「想躺在地上」，便順勢躺在空間較狹小的走道上，楊男就拿被子蓋在我身上，當時我的頭很暈，已經是快要睡著的狀態。然後我突然感覺到楊男跪臥在我身體的左側，並扯下我的褲子及内褲對我口交，當時我的意識是清醒的，只是我被嚇到了不敢反抗，只能裝睡。

法官審酌，被告與告訴人為友人關係，竟利用與告訴人相約飲酒後告訴人酒醉不能抗拒之際，撫摸告訴人生殖器及2次口交行為，造成告訴人心理莫大傷害，犯罪所生危害非輕。考量被告犯後坦承犯行，但未與告訴人達成和解或取得其寬恕。依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

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