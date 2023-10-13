2024總統大選，藍白是否合作備受關注，國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲辦公室12日證實，雙方將於14日下午舉辦會談。《大新聞大爆卦》節目13日進行網路調查，針對「明天『藍白會談』，你認為會朝「藍白合」更進一步嗎？」結果61%的網友認為，不會朝「藍白合」更進一步。

中天政論節目《大新聞大爆卦》13日舉行網路投票，題目是「明天『藍白會談』，你認為會朝「藍白合」更進一步嗎？」調查約40分鐘累積3442票，結果 61%的網友認為，不會朝「藍白合」更進一步；39%的網友認為，會朝「藍白合」更進一步。

資深媒體人王尚智被問到會投哪一個選項時表示，「不會」。他認為，所有選會朝藍白合更進一步，都是一個期待。而他之所以認為不會朝「藍白合」更進一步是因為兩個黨所有參與的人，包括侯競辦執行長金溥聰、國民黨中央黨部秘書長黃健庭；柯文哲競選總幹事黃珊珊也好，大家都有自己部分的想法。