ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，三方代表9月22層召開第一次協調會。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，三方代表9月22層召開第一次協調會。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，三方代表9月22層召開第一次協調會，媒體當天已準備好的部分提問。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，今卻傳出原訂12日下午三方代表抽籤辯論順序，賴清德陣營臨時通知主辦不出席，令侯、柯陣營大為傻眼。賴辦事後竟稱「從未承諾候選人出席」。民眾黨發言人李頂立秀出證據回擊，「很遺憾看到執政黨所提的總統候選人，代表的發言人卻輕率用造謠迴避民意。」

針對原定侯、賴、柯將在「2023淨零台灣氣候對話論壇」同框，李頂立今天在直播節目爆料，這場活動蠻大的，但是賴清德說不去，「對於我們跟國民黨的人真的都蠻衝擊，」他跟國民黨的人準備要抽籤辯論順序時，賴陣營昨天早上臨時通知主辦單位說不參加，還有另一場，遠見舉辦的國政議題論壇，賴清德也不來了，批評賴清德「不能夠被檢視」，現場團體也不太開心。

李鼎立說，該活動主辦單位是氣候智庫，協辦方則是綠色和平等公民團體，還找其他媒體今周刊、天下、遠見、外媒BBC等，這麼大的場合，賴清德決定不出席，這就是賴清德為了勝選的態度，民進黨的策略就是迴避或是開別的戰場。粉專黑色之聲批評「結果第一個逃避辯論的總統候選人，不是侯友宜也不是柯文哲而是賴清德」。

據了解，三方代表於9月22日下午2點舉行第一次協調會，10月12日下午2點舉行第二次協調會，柯營由李頂立代表，侯陣營則由侯辦發言人黃子哲代表，兩人到現場時，主辦方才告知，12日上午賴辦通知賴清德不出席，主辦方也表示非常無奈。

不過，賴清德競選總部發言人郭雅慧今（13）日透過聲明回應，民進黨從未應允過候選人出席此活動，更於10月3日便回覆主辦單位ICDI，因行程之故無法參與活動，網路上所傳並非事實。郭雅慧說，更令人驚訝的是網傳圖卡中民眾之聲主持人李頂立身兼民眾黨發言人，「希望背後沒有政黨刻意操作假訊息。」

賴競辦表示，8月31日看到媒體報導三方候選人都將出席此活動「與事實不符」，競辦感到相當錯愕，當日便立刻聯絡主辦單位ICDI表達此訊息有誤，我方從未承諾候選人出席。

賴辦說，因為周末行程繁多，當天下午已經排定三個行程難以更動，非常困難排出時間參與，於10月3日向ICDI主辦單位表達無法參與，並確認主辦單位收悉，「絕無10月12當天抽籤時才說不去這種情節，反而是民進黨方面一直都有向主辦單位說明情況。」

對此，李頂立反擊，「很遺憾看到執政黨所提的總統候選人，代表的發言人卻輕率用造謠迴避民意。」

李頂立說，該論壇籌備已久，8月底通知候選人各辦公室，並於9／22進行第一次「協調會」。三黨都有代表出席，會中完整的說明流程並匯集三黨意見，約定第二次協調會將進行抽籤，以決定「辯論發言順序」以及確認「辯論提問內容」。

李頂立指出，本週四（10／12）抽籤時，主辦單位告知他與侯辦代表黃子哲，當天早上確定賴清德副總統不參與本次論壇，現場頓時一陣譁然，與會媒體高層、公民團體等皆錯愕不已。

李頂立表示，這次協調會不只有抽籤，國內指標媒體、環保團體、公民團體更已準備好諸多氣候與減碳議題想詢問賴清德副總統。

李頂立說，環境、氣候、減碳，都是台灣當前正視的重要議題。從相關單位本週釋出的文宣，不僅明確放上三位總統候選人的照片，更直接寫明這是一場籌備已久，台灣史上第一場總統候選人氣候政策辯論會。但賴清德副總統與團隊，作為現任執政黨，本就有義務說明當前氣候政策，並和其他候選人共同進行政策的辯論與交鋒。

李頂立指出，很遺憾，竟選擇以如此方式迴避民意，迴避諸多公民團體、環保團體、媒體、甚至外媒的提問。而在消息揭露後，還慣性的把「造謠」當作神主牌，在在做實執政黨不容質疑、容不下異音的傲慢。