2024總統大選「藍白合」，14日下午將舉行會前會，國民黨的侯辦執行長金溥聰與民眾黨的柯競辦總幹事黃珊珊將面對面磋商，外界也關注整合事態發展。媒體人王尚智表示，比民調已經討論三個禮拜，藍營都沒有具體結果，不知道金溥聰是否有準備好「殺手鐧」的牌；王尚智指出明日會談的觀察重點，把事情越談越複雜的，就有鬼，關鍵不在於丟的是甚麼牌，而是「態度」，態度是難搞、搞複雜的就是鬼，要把鬼抓出來。

王尚智13日在政論節目《大新聞大爆卦》透露，現在發生的一切，柯文哲在7月都已經想過了，他在7月底就已經跟某些特定人士反覆討論過藍營可能的反應，這些東西他在7月底就已經決定要這樣提出，而且這個東西很接近基層民眾的感覺、很直觀，做民調、辯論，柯一直是這樣主張。

對於侯陣營近期反應，王尚智指出，民調這個方案丟出來已經3個星期，至今都沒有具體結果，國民黨以金溥聰那麼厲害的腦子，究竟能不能想出丟出一個牌？那會不會是其實金溥聰、侯友宜這邊會有殺手鐧的牌？我們不知道，但眾多評論員都想不到國民黨能夠想出什麼牌，「如果有的話，真的跟他跪！」

對於藍白合會前會，王尚智認為，現在雙方願意對談的氛圍還不錯，但外界對於金溥聰、黃珊珊沒有很信任，是因為金溥聰從政以來，擅長的都是裂解和破壞，不知道金會怎麼促成合作，「明天的觀察要點是，藍或白任何一方，把事情越談越複雜的，就有鬼！否則就應該越談越集中越簡單」。

王尚智再講一次強調，「金溥聰或黃珊珊，誰把事情越談越複雜，就表示這個人有鬼！做為催促藍白合的基層民眾，藍白合肯定有蟲、有鬼，大家要把這個鬼揪出來」；王也指出，問題不在於丟出來是甚麼底牌，而是態度，「如果態度是搞混、搞複雜、搞難搞的，這就是鬼！我們要一起把他揪出來！」