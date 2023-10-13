巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日自加薩走廊邊境突襲以色列，雙方持續交戰至周五（13日）仍未見降溫跡象。以色列除了持續向加賽密集空襲，也多次明示將發動大規模地面攻勢，軍方稍早已要求加薩走廊北部居民約110萬人24小時內往南撤離，並空投成千上萬張傳單警告「即刻」南撤。晴空之下飛舞的白色紙張傳遞著戰爭的恐懼。
英國廣播公司報導，這場戰爭打了7天，雙方均見慘重傷亡。在以色列空軍強力轟炸之下，加薩走廊已逾1500人喪命。以色列官方統計，大約1300名以色列人死於哈瑪斯武裝攻擊。加薩北部已有大批百姓持續搭乘汽車、貨車或以步行方式逃往南部。
法新社駐巴勒斯坦記者描述，以色列派出無人機空投由軍方簽署的傳單寫道：「即刻撤離你的家園，前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以南。」傳單印有地圖，正中央畫著白色箭頭穿越加薩走廊中部界線。傳單也命令加薩北部居民「撤離加薩市的公共防空避難所」、「在以色列軍方進一步通知之前切莫返家」。
哈瑪斯稍早呼籲加薩走廊居民別理會以色列軍方要求南撤的「心理戰」，要求大眾「堅定留在家裡」。
加薩走廊居民約230萬人，哈瑪斯發動攻擊之後，以色列祭出圍困手段，斷供水電糧食燃料。聯合國巴勒斯坦難民處處長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，「加薩正迅速化身為地獄，處於崩潰邊緣，人道主義危機惡化的程度與速度令人不寒而慄」，以色列要求110萬人離開家薩北部的命令「很糟」，「這只會引發前所未見的痛苦，進一步把加薩人民推入險境深淵」。近日流離失所的加薩居民已達42.3萬人。
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