中國環球電視網報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月13日下午在北京會見歐盟外交與安全政策高級代表博瑞爾。並在第十二輪中歐高級別戰略對話會上談以巴局勢時指出，中方將派特使前往中東。

據報導，王毅在13日結束的第十二輪中歐高級別戰略對話會上表示，針對當前以巴衝突嚴峻局勢，中方認為當務之急是盡快停火止戰。中國將通過聯合國管道向加薩地帶以及巴勒斯坦民族權力機構提供緊急人道援助。

王毅表示，「以色列人已得到生存的保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？」在今天剛結束的第十二輪中歐高級別戰略對話會上，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在接受CGTN提問時表示，針對當前以巴衝突嚴峻局勢，中方認為當務之急是盡快停火止戰。

中國將通過聯合國管道向加薩地帶以及巴勒斯坦民族權力機構提供緊急人道援助。王毅表示，巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦人民遭受的歷史不公一直未能得到糾正。中方認為，「兩國方案」完全落地，中東地區才能迎來真正的和平。