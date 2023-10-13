23歲大陸清純小花任敏2018年出道就擔綱電影《悲傷逆流成河》女主角，更以陸劇《清平樂》中「徽柔」一角打開知名度，今年與男神肖戰主演《玉骨遙》話題不斷又傳出緋聞，是相當受矚目的新生代女演員之一。怎料，任敏與導演萬里揚手牽手畫面流出，讓不少網友看傻，唱衰「難怪咖位直直升」。

任敏是新生代女演員中難得資源不輸給趙露思的，短短幾年就成為多部影視作品女主角，還與男神肖戰合作傳出緋聞。不過，大陸資深狗仔「攝影劉大錘」今（13日）在微博爆料，釋出任敏和大她5歲導演萬里揚甜蜜牽手的畫面，且加碼抖出兩人熱戀同居中；據悉，萬里揚是任敏新劇《群星閃耀時》的導演。

其實任敏先前被問及感情，她曾直言「誰不戀愛了」，更說了希望能談一場轟轟烈烈的戀愛，如今廣大網友見到任敏牽手萬里揚，立刻掀起熱議，有不少人認為兩人不搭，更多人覺得任敏戀上導演，難免對她咖位直直升做聯想，都坦言不看好這段戀情。

戀情曝光後，任敏至今尚未對此回應。萬里揚過去執導過的作品也被翻出，尤其他還是任敏新劇的導演，大多人普遍推測他們是因戲生情。