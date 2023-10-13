美商台灣科慕公司桃園觀音廠8月關廠，近期施作設備除役作業，委外包商12日拆除反應爐內隔熱磚時，整面崩落砸傷工人，釀2死1傷意外。市議員吳進昌、許更生指出，近日接獲陳情，該廠疑似涉嫌掩埋、清運廢棄物，儘管業者否認，仍要求市府介入釐清。桃園市環保局表示，該廠歇業前未提送土壤及地下水檢測報告已開罰，廢棄物需提處置計畫核准始得清運，將進場採樣調查。

吳進昌表示，他與許更生日前會同環保局前往科慕觀音廠稽查，該廠官員強調，廠內都依規定處理，不會違法處理廢棄物，他們當場要求環保局責成科慕公司已申請歇業，應將廠區內所有地上物、原料、危險管制品及半成品等廢棄物造冊，並呈報市府，再依程序獲准才能做後續處理工作。

吳建議，市府應成立專案小組監督科慕公司依法處理所有地上物，含地下土壤水汙染合格後始得出售土地，以免再次發生多年前RCA美商撤離台灣廠區地下水汙染仍遺害土地狀況再次發生。

環保局說明，本案癥結點其實是中央法規的競合，經濟部訂的規定與環境部的法規衝突，市府已從嚴審核此案，廢棄物皆需提出處置計畫書核准始得清運。

環保局指出，該廠屬土汙法列管事業，歇業前未提送土壤及地下水檢測報告，核已違反土汙法第九條，環保局已於10月3日告發裁罰15萬元。環保局將以高潛勢汙染工廠專案進場進行土壤及地下水汙染採樣調查，若有超過管制標準將立即公告，倘達整治場址程度，將禁止土地移轉。

環保局提到，環保局11日派員稽查，確認該廠製程區域皆停止運作未進行生產操作，現場也要求科慕公司檢點緊急應變器材，並確保於緊急狀況時能正常使用。