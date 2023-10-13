近年來社會各界高度關切氣候變遷、全球暖化議題，但台塑企業早就積極將環境永續理念融入營運策略中，於2006年即持續推動節能減排循環經濟各項改善工作，並自2009年起每年輪流舉辦節(水)能類及環保類之「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，藉由評選方式激發各廠提升榮譽感及成就感，進一步研提改善案，同時獎勵積極推動之廠處。為強化與各界溝通，讓社會大眾瞭解台塑企業的努力作為，自2016年起跨出廠區、走入校園與國內大專院校合作辦理，並廣邀產業界參加，分享台塑企業在節水節能及環保的成果，期能拋磚引玉促進各界持續優化相關作為。

本(2023)年度台塑企業節(水)能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會，於10月13日在雲林科技大學舉辦，上午由各公司分享8個最佳改善案例。台化公司苯乙烯麥寮廠的蒸餾塔熱整合專案脫穎而出， 奪得第一名，第二名是塑化公司煉製二廠的氫氣單元全氣(甲烷氣) 入料節能改善專案，第三名是塑化烯烴三廠的驟冷油塔黏度預測 結APC優化節汽改善專案。會後各界來賓，包括評審、業界先進以及雲科大師生至麥寮廠區實地觀摩蒸餾塔熱整合改善及餘熱發電系統(ORC)等節水節能改善作法。

台塑企業為因應國內外淨零排放的趨勢，善盡企業責任，已規畫短期(2025年)及中期(2030年)減碳目標，分別較2007年碳達峰的6,148萬噸減量20％及35％，長期則以2050年達到碳中和為目標。自1999年麥寮園區建廠完成至2022年為止，已投資537億元完成22,406件節水節能改善案，每年可減碳1,600.9萬噸，相當於41,155座大安森林公園之吸碳量，使得2022年排碳量降至4,729萬噸，較2007年降幅達23.1％，持續進行中尚有節水節能改善案2,285件，投資金額為214.2億元，預計每年可再減碳253.1萬噸。

台塑企業以身為良好的企業公民自許，除了廠內努力節能減排外，也積極推動循環經濟落實ESG(環境保護、社會責任、公司治理)，如台塑公司將廢牡蠣殼回收做成抗菌複合材料、南亞公司回收寶特瓶再製成環保絲、台化公司回收廢漁網與蚵繩製成耐隆原料、塑化公司混燒垃圾衍生燃料降低燃煤用量等。

本次活動充分展現產業與學術資源緊密合作，在多所大專院校相關領域學者的專業協助下，台塑企業所提之改善案例都能夠發揮效益，並與產業先進共同研討精進作法，攜手朝減碳目標邁進。